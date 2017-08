Londra demonteaza celebrele cabine telefonice

Simboluri ale Capitalei Marii Britanii, faimoasele “red phone boxes” sunt in pericol. British Telecom a anuntat ca le va reduce numarul la 10.000 pentru ca intretinera lor costa anual 6 milioane de lire sterline.

Ce-i drept, nici cabinele rosii nu mai sunt folosite ca in trecut, se estimeaza ca apelurile au scazut in zece ani cu 90 la suta. In epoca smartphone-urilor, multe red phone boxes(au o varsta venerabila, 81 de ani) sunt reconditionate si vandute pentru colectionari. Exista insa si unele cabine din centrul Londrei dotate dotate cu dispozitive wireless, iar in jurul lor sau inauntru poti avea acces gratuit la internet. Altele sunt acoperite cu panouri solare si iti poti incarca telefonul acolo. In jur de 60.000 de cabine telefonice rosii au fost instalate pe strazile Londrei incepand din 1936. Unele sunt protejate de lege, dar cele mai multe sunt abandonate si vandalizate. Cine mai foloseste astazi telefoane publice…