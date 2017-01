Locuiti in sectorul 6? Ce solutii s-au gasit pentru soferi, inaintea noului val de ninsori

Cum meteorologii au anuntat ca, incepand din aceasta seara tarziu, in Capitala vor reveni ninsorile, chiar daca ele nu vor fi la fel de puternice ca in intervalul precedent, reprezentantii Primariei sectorului 6, in frunte cu edilul Mutu, au facut o sedinta pentru a vedea ce masuri se pot lua, din timp, inainte sa apara precipitatiile, dar mai ales pana sa inceapa procesul de deszapezire.

Iar poate cea mai importanta masura ii vizeaza pe conducatorii auto de pe raza sectorului amintit, care au aflat ca primaria de sector a decis – in acord cu reprezentantii agentilor economici in cauza – ca, incepand de luni si pana joi, 19 ianuarie, isi pot lasa peste noapte masinile in parcarile acoperite ale marilor centre comerciale din sector, fie ca e vorba despre mall-uri sau hipermarket-uri.

Concret, autoturismele pot fi parcate la “Cora Lujerului (Bd. Iuliu Maniu nr. 19), Plaza Romania (Bd. Timisoara nr. 26), Auchan Drumul Taberei (str. Brasov nr. 25) si Auchan Constructorilor (Bd. Constructorilor nr. 16A)”. Totodata, un alt mall ofera o astfel de facilitate soferilor, doar ca intr-un interval limitat. Este vorba despre AFI Palace Cotroceni – mall-ul aflat pe Bd. Vasile Milea nr. 4, unde, din cate se mentioneaza in comunicatul primariei, “soferii pot ocupa locuri in parcarea acoperita, in intervalul orar 22:00 – 10:00. In acest caz, pe timpul zilei, locurile de parcare trebuie eliberate pentru a permite accesul clientilor. In caz contrar, administratorii parcarii vor aplica tarifele standard”.

Trebuie precizat faptul ca edilul Gabriel Mutu a avut si o rugaminte la adresa locuitorilor care aleg sa utilizeze aceasta varianta, menita sa evite aglomeratia de pe strazile din sector si sa vina in ajutorul operatorilor care se ocupa de deszapezirea pe raza sectorului 6. Si anume sa isi lase “numerele de telefon la vedere”, astfel incat, la nevoie, sa poata fi gasiti.

