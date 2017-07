Locomotiva unui tren cu destinatia Bucuresti a luat foc pe drum

Incident in parcursul unui tren de calatori care ar fi trebuit sa ajunga in Capitala, in Gara Basarab, din zona Olteniei, mai exact din Craiova.

Concret, locomotiva unui tren tip Regio a fost cuprinsa de un incendiu, drept urmare garnitura s-a oprit si s-a cerut ajutorul pompierilor. Din directia CFR Calatori s-a anuntat ca problemele au aparut la locomotiva trenului R 9008, intre statiile Banu Maracine – Malu Mare, si ca toti “cei aproximativ 50 de pasageri nu s-au aflat in pericol si isi vor continua calatoria preluati cu trenul IR 1596 Craiova – Bucuresti Nord”.

Incidentul a avut loc in urma cu aproximativ o ora, mai exact in jurul orei 13.40, din cate au transmis reprezentantii companiei de transport pe calea ferata. Cauzele declansarii focului urmeaza sa fie elucidate in cadrul unor verificari, de care se ocupa o comisie din randul institutiei.

