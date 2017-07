Liviu Plesoianu vrea scaunul lui Iohannis

Desi mai sunt doi ani pana la alegerile prezidentiale din 2019, un parlamentar PSD si-a anuntat deja candidatura la functia suprema in stat.

Este vorba despre deputatul Liviu Plesoianu, care a facut anuntul intr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Am luat aceasta hotarare. Am intrat in politica pentru a propune un alt Drum – drumul Vindecarii, in locul drumului Dezbinarii, drumul Oamenilor Liberi, in locul Drumului Clonelor Teleghidate. Hotararea mea este ferma!”, a scris deputatul. Plesoianu devine astfel primul politician din PSD care anunta ca isi doreste sa fie presedinte al Romaniei. In varsta de 37 de ani, Liviu Ioan Adrian Plesoianu este deputat PSD de Bucuresti. El a iesit in evidenta, in perioada protestelor generate de adoptarea OUG 13, cand pleda pentru organizarea de contramanifestatii. Apoi, cand nou-instalatul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, si-a prezentat raportul de evaluare a procurorului general si procurorului-sef al DNA, Plesoianu a contestat vehement concluziile raportului si spunea ca ia in calcul demisia din PSD daca partidul isi asuma pozitia lui Toader. Pe de alta parte, deputatul PSD este un nume invocat des si in termeni laudativi pe agentia Sputnik, principalul instrument de propaganda al Kremlinului. Rusia.