Liviu Plesoianu. Si poate singurul

Nu stiu daca Liviu Dragnea va primi vreodata vreun semnal de avertizare, de orice fel si pe orice canale, cu privire la Liviu Plesoianu. In mod categoric actiunile acestuia nu ies din cadrul politicii PSD, dar deputatul se expune foarte mult printr-un anume stil ce reclama mai multa independenta. Plesoianu, cu un curaj care, in mod surprinzator, lipseste celui mai mare partid, are momente in care isi ia in serios dreptul de a vorbi si de a actiona. Va ramane PSD fara reactie?

Altminteri de un imobilism revoltator, partidul isi descopera imediat resorturile prin care cei care ies din front sunt trecuti intr-un con de umbra sau, si mai rau, sunt pusi cu botul pe labe.

Mai vedem dupa aia

La PSD, ca si la altii, a iesi din front inseamna sa faci altceva decat ceilalti. Daca partidul tace, trebuie sa taci si tu daca mai vrei sa ai viata dulce. Dreptul de a avea opinii este rezervat Gabrielei Firea si lui Codrin Stefanescu. Primarita – falsa in discurs si cu mimica studiata. Secretarul general – trompeta de scandal a partidului. Aici chiar nu trebuie sa ai pretentii. Plesoianu, oricat s-ar stradui, nu are acces in clubul vorbitorilor ce ar putea fi bagati in seama. I se permit doar aparitii sporadice pe la televiziunea de casa unde, daca se agita un pic apele, dialogul este dirijat imediat spre zona de liniste si consens. Imediat ce a avut initiativa unor proteste publice in fata DNA a aparut la TV, nimic de zis, dar pledoaria a trebuit sa si-o continue pe o retea de socializare. Nu exagera cu nimic cand spunea ca „daca Parlamentul si Guvernul nu sunt institutii democratice capabile sa stopeze abuzurile, atunci o vor face, prin glasul lor, oamenii! Cred, cu tarie, ca ar trebui sa incepem sa strangem randurile…”. Dar, cum sa strangi randurile daca PSD nu vrea asta? Partidului ii este mai comod cu temporizarea impusa de Nicolicea in discurs si apoi in fapte, cu privitul spre semnul liderului de grup si la gura purtatorului de cuvant. Are Plesoianu vreo initiativa? Treaba lui, va spune partidul, mai vedem dupa aia.

Astrele au promis

Acum, deputatul a anuntat ca isi va depune candidatura pentru alegerile prezidentiale din 2019. „Am intrat in politica pentru a propune un alt Drum – drumul Vindecarii, in locul drumului Dezbinarii, drumul Oamenilor Liberi, in locul drumului clonelor teleghidate”. Suna frumos si incitant. Dar foarte deranjant pentru urechile partidului. Nu mai este vorba de un apropo, ci de o provocare fatisa. Cum adica, el, cel mai mare partid, nu conduce tara pe drumul vindecarii si oamenii pe drumul oamenilor liberi? Daca m-ar intreba cineva pe mine as raspunde foarte repede: poate, dar nu se vede. Poate, dar nu se simte. Am rezerve privind rezultatul initiativei lui Liviu Plesoianu. Iar a facut un pas in fata, despre care nu se stie daca a avut girul PSD. Poate este doar un joc, cu dezlegare de la partid, dar nu te joci cu destinul promis Gabrielei Firea de Andromeda, Centaurus sau mai stiu eu ce constelatie, ca ea va fi urmatorul presedinte al Romaniei. Mai ales ca si Dragnea vrea. Oricum, curajul deputatului nu este de ignorat. Liviu Plesoianu. Si poate singurul.