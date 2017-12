Liviu Dragnea, “profund intristat de vestea mortii Regelui Mihai”

Declarandu-se “profund intristat de vestea mortii Regelui Mihai”, al treilea om in stat si, totodata, lider al PSD-ului l-a evocat pe fostul suveran al Romaniei, intr-un mesaj postat pe o cunoscuta retea de socializare.

“Lunga sa suferinta nu a putut atenua socul acestei vesti. Aceasta este dovada cea mai palpabila a prezentei Regelui Mihai in sufletele noastre, a importantei sale pentru noi, romanii. Golul pe care il lasa in urma este imens. Imensa este insa si contributia Regelui in Cel De-al Doilea Razboi Mondial si in salvgardarea destinului romanesc”, noteaza Liviu Dragnea pe Facebook, mesajul sau continuand cu convingerea politicianului ca “Regele Mihai a luptat pentru o Romanie intreaga, democratica si europeana, care-si respecta propria traditie si propriile valori nationale. Testamentul sau politic este limpede si nu avem decat sa-l urmam toti, indiferent de convingerile politice!”.

Regele Mihai s-a stins din viata la varsta de 96 de ani, marti in jurul pranzului. Fostul suveran si-a gasit sfarsitul in Elvetia, in casa in care se retrasese de o perioada insemnata de timp. In ultimele saptamani se anuntase ca starea de sanatate a Regelui se inrautatise.