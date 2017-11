Liviu Dragnea, la DNA. Cu sustinatori din PSD

Liderul social-democrat si-a inceput saptamana cu o oprire la DNA. N-a fost singur, in sensul in care in fata institutiei au venit mai multi sustinatori- unii dintre ei membri ai PSD.

Cu putine minute inainte de ora 9, seful PSD a coborat din masina care l-a adus la sediul Directiei Nationale Anticoruptie. Acolo se aflau deja atat ministurl Paul Stanescu, Marian Neacsu, cat si Claudiu Manda, precum si alte cateva zeci de persoane – care l-au aplaudat pe Dragnea atat la sosire, cat si la plecarea de la sediul institutiei anticoruptie.

Liviu Dragnea a ales sa nu faca declaratii, nici pana sa intre la DNA, nici la iesire, adica dupa circa o jumatate de ora de la venirea la audieri. Astfel ca nu a lamurit in ce calitate si cauza in care a fost chemat de procurori.