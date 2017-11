Liviu Dragnea, in fata procurorilor DNA. Nici de aceasta data n-au lipsit colegii-sustinatori

Al treilea om in stat a ajuns in aceasta dupa-amiaza la sediul DNA, de aceasta data pentru a fi informat despre instituirea masurii sechestrului pe avere, masura luata in cazul nmai multor persoane ale caror nume apar dosarul in care Liviu Dragnea are calitatea de suspect.

UPDATE 17.58: Liviu Dragnea a stat mai putin de o jumatate de ora in sediul Directiei Nationale Anticoruptie. Nu a facut declaratii la plecare, adica pana sa ajunga sa urce in masina care l-a asteptat in fata institutiei. La fel cum l-au asteptat si jurnalistii, in speranta ca va face declaratii, dar si sustinatorii si cei care l-au constestat.

——–

Cum s-a intamplat si zilele trecute, cand a venit la DNA, Dragnea a avut alaturi, in fata DNA-ului, sustinatori din cadrul PSD, printre ei Marian Neacsu si Catalin Radulescu, dar si contestatari.

Pana sa ajunga in sediul procurorilor, liderul PSd a avut de trecut de o adevarata armata de jurnalisti.

In zona sediului PSD se aflau, la acel moment, si mai multi jandarmi.

sursa foto: catura video Digi24