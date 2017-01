LISTA autostrazilor si a drumurilor nationale inchise la aceasta ora

Abia ce fusese reluat traficul, dupa trei zile in care pe tronsonul Lehliu-Constanta autovehiculele, indiferent de tonajul lor, nu au putut circula, ca urmare a primului val de ninsori, ca Autostrada Soarelui e din nou inchisa.

UPDATE: Au fost redeschise circulatiei, din cate anunta Infotrafic, DN1 D, pe Autostrada A 3, DN 2B, DN 5, DN 23.

Pe fondul zapezii si a viscolului, responsabilii in materie au luat decizia inchiderii mai multor drumuri nationale, dar si a trei autostrazi. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la ora 11, LISTA acestora includea Autostrada Soarelui – A 2 Bucuresti-Constanta, A 3 Bucuresti-Ploiesti, dar si A4 Ovidiu-Agigea, dar si urmatoarele segmente de DN-uri, listarea lor fiind facute pe judete:

JUDETUL CONSTANTA:

DN 22 tronsonul Ovidiu-Mihai Viteazu;

DN 3 tronsonul Murfatlar – Ostrov;

DN 3C tronsonul Constanta – Ovidiu;

DN 38 tronsonul Agigea – Negru Voda (punct de trecere a frontierei catre Republica Bulgaria);

DN 22C tronsonul Medgidia – Cernavoda;

DN 2A tronsonul Harsova – Mihail Kogalniceanu;

DN 22A tronsonul Harsova – limita jud. TL;

-JUDETUL TULCEA:

DN 22 tronsonul Baia – limita jud. Constanta si tronsonul Smardan – Garvan;

DN 22A tronsonul Cataloi – limita jud. CT.

DN 22D tronsonul Macin – Horia;

DN 22E Garvan – IC Bratianu;

DN 22F tronsonul Izvoarele – Nalbant.

JUDETUL CALARASI:

DN 3 tronsonul limita jud. IF – Chiciu;

DN 3A tronsonul Lehliu Gara – limita jud. IL;

DN 3B tronsonul Calarasi – limita jud. IL;

DN 21 tronsonul Calarasi – limita jud. IL;

DN 31 tronsonul Oltenita – Cuza Voda;

DN 41 tronsonul Oltenita – limita jud. GR.

JUDETUL IALOMITA:

DN 1D limita jud. PH – Urziceni;

DN 3A tronsonul limita jud. CL – Fetesti.

DN 3B tronsonul limita jud. CL – Gura Ialomitei;

DN 21 tronsonul limita jud. BR – limita jud. CL.

DN 21A tronsonul limita jud. BR – Tandarei;

DN 2 limita jud. IF – limita jud. BZ;

DN 2A tronsonul Malu – limita jud. CT.

DN 2C tronsonul Tovarasia – Slobozia.

JUDETUL BRAILA:

DN 21 tronsonul Braila – limita jud. BZ;

DN 21A Baraganul – limita jud. IL;

DN 22 tronsonul Braila – Gradistea;

DN 22B tronsonul Braila – Galati;

DN 2B tronsonul limita jud. BZ – Braila si tronsonul Braila – Sendreni. (E87)

DN 23 tronsonul Braila – limita jud. VN.

JUDETUL GALATI:

DN 24D tronsonul Tulucesti – limita jud. VS.

-JUDETUL BUZAU:

DN 2 limita jud. IL – Ramnicu Sarat;

DN 2B tronsonul Buzau – limita jud. BR;

DN 2C tronsonul Costesti – Padina;

DN 22 tronsonul Ramnicu Sarat – limita jud. BR.

JUDETUL VRANCEA:

DN 23 tronsonul Nanesti – Maicanesti – limita jud. BR;

DN 23A tronsonul Gologanu – Ciorasti;

DN 23B tronsonul Maicanesti – Ciorasti;

DN 2N tronsonul Bogza – Dumbraveni

JUDETUL ILFOV:

DN 2 tronsonul DNCB – limita jud. IL (deviere trafic DN1 – DN1B – Buzau)

DN 3 tronsonul DNCB – limita jud. CL.

JUDETUL GIURGIU:

DN 41 tronsonul Baneasa – limita jud. CL.

JUDETUL PRAHOVA:

DN 1D tronsonul Albesti Paleologu – limita jud. IL.

Trebuie avut in vedere ca judetele Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila si Vrancea se afla, pana miercuri la ora 15, sub COD PORTOCALIU de viscol, in timp ce mare parte din Muntenia si Moldova, precum si Carpatii de Curbura, dar si temporar zona Dobrogei, sunt, pana miercuri la ora 21, sub COD GALBEN de ninsori. Sub o astfel de avertizare colorata in galben include si Capitala, unde si la momentul de fata ninge.

Totodata, va amintim faptul ca, pe fondul conditiilor meteo nefavorabile, politistii recomanda soferilor sa nu porneasca la drum in zonele aflate sub atentionari, decat daca aceste calatorii nu pot fi amanate, situatii in care sunt sfatuiti sa aiba masinile echipate corespunzator, cu anvelope de iarna, lanturi antiderapante, dar si sa aiba la ei, printre altele, o rezerva de combustibil.

