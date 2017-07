Lipsa somnului ingroasa talia!

Sau mareste burta, inevitabil. Cercetatorii britanici au descoperit ca persoanele care dorm doar sase ore pe noapte au circumferinta taliei mai mare decat cele care dorm noua ore.

Un studiu al oamenilor de stiinta de la Universitatea din Leeds, pe 1615 de adulti, a aratat ca persoanele care dorm mai putin de sase ore au cu 3 cm in plus in circumferinta taliei decat cei care dorm noua ore, somnul insuficient fiind legat si de scaderea nivelului de colesterol “bun” care ajuta la eliminarea grasimilor din corp si protejeaza impotriva afectiunilor inimii. Lipsa somnului nu duce la alegeri alimentare nepotrivite, pentru ca nu exista o legatura intre odihna insuficienta si dieta nesanatoasa, ci, potrivit noului studio, chiar problemele de somn sunt cele care determina cresterea in greutate. “Durata optima a somnului difera de la persoana la persoana, dar este unanim acceptat ca un somn de 7 pana la 9 ore este benefic pentru majoritatea adultilor”, a precizat pentru revista Plos One, Laura Hardie, cercetatorul principal al studiului. Conform estimarilor revistei americane New England Journal of Medicine numarul persoanelor obeze s-a dublat in lume incepand din anul 1980.