Lidia Buble, batuta cu rosii

Lidia Buble a fost la un pas sa fie transformata in zacusca. Cantareata a fost nevoita sa abandoneze scena, la un concert din localitatea Mizil (acolo se facea salam odata, nu?), dupa ce au fost aruncate spre ea mai multe legume si ceva fructe!

Bref, invitata la Festivalul Vinului de la Mizil, Lidia Buble a urcat pe scena pentru a-si sustine concertul, insa nici nu si-a inceput bine programul ca a fost nevoita sa renunte. Imediat, spectatorii au inceput sa arunce cu fructe in aceasta, determinand-o sa plece de pe scena si sa-si intrerupa definitiv concertul. Vedeta i-a rugat in repetate randuri pe oamenii nemultumiti sa inceteze si sa fie politicosi, dar ei nu au tinut cont de rugamintea artistei si au continuat sa o ia la tinta. Dupa mai multe incercari de a-si continua prestatia, Lidia a realizat ca nu ii poate opri pe spectatori. Ea a parasit scena, insotita de cativa politisti care au escortat-o in siguranta spre iesire. Desi are o cariera in plina ascensiune, Lidia Buble nu va uita prea repede acest incident.