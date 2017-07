Liderul PSD, in deplasare pe pamantul sfant

Liviu Dragnea si-a inceput cu dreptul vizita de trei zile pe care o efectueaza in Israel la invitatia presedintelui Knesset, Yuli-Yoel Edelstein.

Presedintele Camerei Deputatilor este insotit de alti patru parlamentari PSD si unul ALDE plus reprezentantul minoritatii evreiesti in Parlamentul Romaniei, Silviu Vexler iar pe agenda vizitei sunt incluse mai multe sesiuni de lucru la nivelul comisiilor parlamentare, precum si o vizita la muzeul memorial Yad Vashem. ”La invitatia omologului meu israelian, Yuli-Yoel Edelstein, am avut onoarea de a deschide astazi (ieri – n.r.), la Tel Aviv, seria lucrarilor Forumului Parliament-to-Parliament. Inca de la initierea acestui proiect, in luna martie, ne-am dorit sa punem la aceeasi masa membrii comisiilor parlamentare specializate din ambele Parlamente, astfel incat obiectivele noastre comune sa poata fi puse in practica cat mai rapid. Mai mult, am discutat cu domnul Edelstein si despre extinderea cooperarii romano-israeliene in alte domenii, pentru ca acest Forum deschide o noua etapa a relatiilor dintre tarile noastre”, a relatat Dragnea, ieri, pe Facebook, modul in care a decurs prima zi a vizitei sale in Israel.