Liderul PNL vorbeste de o motiune de cenzura la adresa Guvernului

In cazul in care Ordonanta de Urgenta ce include modificarile fiscale anuntate de Guvern se va concretiza, PNL va initia o motiune de cenzura la adresa Executivului, din cate a anuntat in urma cu scurta vreme liderul principalului partid de opozitie, in plina sedinta a Cabinetului Tudose, practic.

Chiar daca inca nu sunt vesti confirmate in privinta emiterii unei OUG pe “revolutia fiscala”, liberalii dau de inteles ca sunt gata sa ia masuri, in cazul in care se va intampla acest lucru.

“Vom sesiza Avocatul Poporului, in vederea atacului la CCR, pentru neconstitutionalitatea Ordonantei, in cazul in care va fi emisa”, a transmis Ludovic Orban, adaugand ca luni va avea loc o sedinta a forului de conducere al PNL-ului, in cadrul careia va propune depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului, urmand sa se stabileasca procedurile de urmat pe mai departe.

Totodata, liderul PNL a dat de inteles ca liberalii ar fi “obligati” sa apeleze la acest instrument al motiunii, pe motiv ca “practic guvernarea PSD pune in pericol sanatatea economiei romanesti, veniturile cetatenilor romani”. Nu in ultimul rand, Ludovic Orban a anuntat ca liberalii vor cauta sustinere pentru acest demers inclusiv la parlamentarii neafiliati politic.

“PNL va apela la toate formele de protest, legale si constitutionale, pentru a impiedica intrarea in vigoare a acestor aberatii fiscale (…) inclusiv marsuri, mitinguri si toate celelalte forme de protest posibile”, a mai sustinut liderul PNL.