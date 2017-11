Liderul mondial F1, inginerii financiare cu inchirieri de avioane!

Campionul de Formula 1 Lewis Hamilton este suspectat ca ar fi cumparat un avion (este vorba despre un luxos jet Bombardier Challenger 605), in valoare de 16 milioane de lire sterline, pe care apoi l-a inchiriat, printr-o serie de companii offshore, inregistrate in Insulele Virgine Britanice, Guernsey si Insula Man. Potrivit documentelor “Paradise Papers”, pilotul de 32 de ani ar fi ocolit plata unor taxe cifrate la 3,3 milioane de lire sterline, printr-o schema aflata in curs de investigare de catre HMCE – departament britanic menit sa cerceteze fraudele vamale. Mare parte din suma vine de pe urma “inchirierii” jetului privat prin companiile offshore detinute de sportiv. Firma de avocatura Appleby din Hamilton, Bermuda, aflata in centrul atentiei in scandalul “Paradise Papers”, l-ar fi ajutat pe actualul lider al clasamentului mondial de F1 sa creeze o afacere de leasing discutabila. Cu toate acestea, surse apropiate pilotului de la Mercedes au declarat presei din Albion ca afacerile acestuia au fost verificate si sunt legale. Cert este ca avionul este inregistrat in prezent pe numele unei companii pe care Hamilton o detine in Insulele Virgine, care la randul ei inchiriaza aeronava unui altui offshore din Insula Man, care la randul lui inchiriaza Bombardier-ul 605 … unei companii din Guernsey, apartinand tot driver-ului britanic.