Liderii anticoruptie sa fie la fel de verificati ca cei anchetati

Cei care conduc lupta anticoruptie din Romania ar trebui sa fie la fel de atent verificati ca cei pe care ii ancheteaza, spun jurnalistii publicatiei New Europe, care au realizat o ampla investigatie privind sistemul anticoruptie romanesc.

Intimidare si complicitate

“Sprijinita de institutiile europene, disperate sa descopere o poveste de succes dupa problematica extindere (UE) din 2007, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) din Romania a fost laudata in ultimii ani. Cu toate acestea, in afara cercurilor de la Bruxelles, am dat peste o poveste foarte diferita – una de intimidare, coercitie si aparenta complicitate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI); o tragedie a coruptiei in miezul luptei anti-coruptie”, scriu jurnalistii de la New Europe.

Goana dupa condamnari

De la preluarea sefiei DNA de catre Laura Codruta Kövesi, in 2012, institutia “a efectuat mai multe arestari, a obtinut mai multe inghetari de active si mai multe condamnari decat oricare dintre agentii similare din UE”, mai scriu jurnalistii, adaugand insa ca, totusi, “sub mandatul lui Kövesi, au aparut si preocupari semnificative cu privire la metodele DNA.” “Au existat acuzatii pe scara larga, prea multe pentru a nu fi luate in seama, ca principiile CEDO si ale Cartei Drepturilor Fundamentale a UE sunt adesea incalcate in goana obsesiva dupa condamnari si, chiar mai grav, ca investigatiile directiei implica acum, in mod obisnuit, abuzuri de putere si condamnari motivate politic”, noteaza publicatia. Articolul celor de la New Europe face referire la ancheta in curs a unei comisii parlamentare cu privire la practicile SRI si implicarea acestuia in dosarele DNA, dar si despre situatia secretarului general SRI, Dumitru Dumbrava, a carui demisie a fost ceruta de membrii comisiei de control, in contextul acuzatiilor ca a incercat sa influenteze judecatorii. “El a incercat sa contacteze si sa influenteze persoane din zona judiciara, prin intermediul Facebook, subliniind preocuparile in crestere legate de relatia din ce in ce mai compromisa dintre serviciul de informatii si DNA. O astfel de relatie are ecouri care vin dintr-un capitol intunecat al istoriei romanesti”.

Cazul Adamescu

Jurnalistii amintesc de cazul lui Dan Adamescu , decedat din cauza infectiilor in inchisoare, dar si situatia fiului acestuia. “Fiul sau, Alexander, cetatean german, a contestat procesul inechitabil. In iunie 2016, Alexander a fost arestat la Londra pe baza unui mandat european de arestare emis de Guvernul roman, fiind acuzat de complicitate cu tatal sau. Momentul arestarii sale a fost cu atat mai remarcabil cu cat a avut loc in timp ce Alexander se pregatea sa participe la o reuniune Frontline Club pe tema abuzurilor privind mandatele europene de arestare. In noiembrie 2016, o instanta din Romania a respins cererea lui Dan Adamescu de eliberare conditionata pentru probleme de sanatate. La 24 ianuarie 2017, Dan Adamescu a murit de septicemie in custodie, fiind in coma indusa artificial din decembrie 2016. Eliberarea pe cautiune a lui Dan Adamescu a fost respinsa in mod repetat dintr-un motiv desprins parca din cartile lui Kafka: “continua sa nege acuzatiile ce ii sunt aduse”.

Cazul Popoviciu

Un alt caz la care face referire investigatia New Europe este cel al omului de afaceri Gabriel Popoviciu. “In 2009, DNA-ul a initiat o ancheta la adresa lui Popoviciu, pe baza unor acuzatii legate de contributia sa la asocierea Baneasa, in pofida faptului ca aceste acuzatii au fost examinate si respinse de catre Procuratura Generala. In urma unui proces despre care echipa juridica a lui Popoviciu sustine ca poarta semnele unei Securitati moderne, inclusiv respingerea dovezilor cheie din partea apararii, DNA a obtinut condamnarea omului de afaceri la noua ani de inchisoare, in 2016. (…) Cazul lui Popoviciu a fost descris de surse de rang inalt din cadrul serviciilor secrete americane ca fiind bazat pe «deficiente grave de fapt si de drept, incompatibile cu principiile fundamentale ale statului de drept». Cu toate acestea, condamnarea a fost in mod repetat mentinuta”, comenteaza jurnalistii. “Importanta luptei impotriva coruptiei in Romania nu poate fi subestimata. Ceea ce arata ancheta noastra este ca cei care conduc aceasta lupta ar trebui sa fie la fel de atent verificati ca cei pe care ii ancheteaza. Cu toate acestea, influenta si puterea vasta a DNA inseamna ca verificarea si criticile vor veni rar din interiorul tarii. In schimb, datoria de a critica sistemul anticoruptie din Romaniei revine in mare masura Uniunii Europene”, precizeaza publicatia New Europe.