Lider sindical, dupa discutiile cu premierul: Statutul politistului, schimbat “intr-un termen cat mai scurt”

Dupa circa o ora de discutii cu seful Guvernului, Iulian Surugiu, liderul Sindicatului National al Agentilor de Politie, a anuntat ca vor avea loc unele schimbari.

“Am discutat si am hotarat ca intr-un termen cat mai scurt sa schimbam statutul politistului (…) in maxim o luna sau o luna jumate politistii vor avea alt statut al politistului si in cadrul legii pe care o schimbam va fi bagat si ghidul carierei”, a punctat Surugiu, inainte de a aduce in discutie si intentia de a exista o reforma in cadrul Politiei. “Gasim putini politisti in strada si multi in birouri si sporturile trebuie gasite in strada si salarizarea mai buna”, a conchis liderul sindical.

Totodata, Surugiu a anuntat ca s-a adus in discutie “achizitionarea unui numar de aproximativ 10.000 de autoturisme urgent”, adica in decurs de maximum doua luni, din cate a explicat seful SNAP.

