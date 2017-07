Licitatia secolului: Colectia Rockefeller

Colectia Rockefeller va fi licitata in primavara lui 2018 la Christie’s, casa de licitatie care estimeaza ca aceasta va fi ”vanzarea secolului” si ca va genera venituri totale de peste 500 de milioane de dolari.

Societatea Christie’s va pune in vanzare una dintre cele mai prestigioase colectii din lume, cea a lui David Rockefeller, nepotul industriasului John D. Rockefeller, decedat pe 20 martie 2017. In spatele numelui lui David Rockefeller sta una dintre cele mai puternice dinastii de oameni de afaceri, dar si de mari colectionari de arta si filantropi. De acest nume sunt legate Consiliul de relatii cu strainatatea, Universitatea Harvard si Muzeul de Arta Moderna (MoMA), fondat de mama lui David Rockefeller. Christie’s are la dispozitie mai putin de un an pentru a pregati vanzarea acestei ”colectii legendare”, dupa cum spune Guillaume Cerutti, CEO al societatii de vanzari. Identitatea celor 2.000 de obiecte este inca secreta, dar colectia, care cuprinde mai multe capodopere impresioniste, post-impresioniste si moderne, ar putea genera venituri de peste 500 de milioane de dolari, depasind rezultatul istoric al vanzarilor din colectia Saint-Laurent & Pierre Bergé, condusa de Christie’s in 2009, al carei rezultat a urcat pana la 373,5 milioane de euro. David Rockefeller era cel mai tanar din cei sase copii ai lui John D. Rockefeller Jr. si nepotul co-fondatorului Standard Oil, John D. Rockefeller.