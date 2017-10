Lichidatorii lui Georgica Cornu, cercetati penal pentru bancruta frauduloasa si luare de mita

Lichidatorii ce au administrat in ultimii ani firmele aflate in insolventa ale omului de afaceri Georgica Cornu sunt cercetati penal de procurori pentru bancruta frauduloasa si luare de mita.

Administratorii judiciari Popescu Emil si Motoi Gogu (ce reprezinta societatile profesionale de insolventa Consultant Insolventa SPRL, respectiv YNA Consulting SPRL) sunt suspectati de procurorii DIICOT Pitesti ca au inregistrat datorii fictive in contabilitatea SC Izometal Magelan SRL, detinuta de Georgica Cornu, cu scopul de a controla comitetul creditorilor si de a frauda creditorii reali. Mai mult, cei doi experti in insolventa au mers pana intr-acolo incat ar fi cesionat in favoarea copiilor lor creante pe care SC Izometal Magellan SRL le avea de incasat de la diverse firme. Banii respectivi au fost insa incasati de odraslele lichidatorilor.

Administratorii judiciari si-au platit odraslele pentru servicii fictive

Conform documentelor procurorilor, in evidenta contabila a SC Izometal Magellan SRL au fost inregistrate facturile fiscale 63/27.07.2012 si 76/15.08.2012, in valoare totala de 75.000 de lei, emise de expertul evaluator Popescu George Nicusor – nimeni altul decat fiul administratorului judiciar Popescu Emil de la Consultant Insolventa SPRL. E

xact acelasi lucru l-a facut si celalalt administrator judiciar, Motoi Gogu, de la firma de insolventa YNA Consulting SPRL. Acesta a inregistrat in contabilitatea firmei Izometal Magellan SRL doua facturi (3/27.07.2012 si 6/15.08.2012) prin care a inregistrat servicii in valoare totala tot de 75.000 de lei ce ar fi fost prestate de fiica lui, Motoi Oana Mihaela. In realitate, cei doi copii ai lichidatorilor nu ar fi prestat, de fapt, nici un serviciu, totul fiind o manevra fictiva pentru a mai stoarce din banii firmei administrate – Izometal Magellan SRL. Dupa ce au inregistrat respectivele facturi, lichidatorii s-au preocupat apoi de achitarea banilor catre proprii copii. Si au efectuat o alta serie de acte penale.

Procurorii au descoperit ca pentru achitarea sumei de 150.000 de lei, lichidatorii au cesionat ilegal catre copiii lor o serie de creante pe care Izometal Magellan SRL le avea de incasat de la diversi parteneri.

Falsificand semnatura lui Georgica Cornu, dupa cum acesta a declarat si anchetatorilor DIICOT, cei doi lichidatori au cedat catre Popescu George Nicusor si Motoi Oana Mihaela o o serie de creante pe care Izometal Magellan SRL le avea de recuperat de la SC MCT Media SRL si SC MCT MH Management SRL. In loc sa achite banii datorati firmei Izometal Magellan SRL, cele doua firme au platit in total suma de 150.000 de lei catre copii lichidatorilor.

Bancruta frauduloasa cu scopul de a controla Adunarea Creditorilor

Despre lichidatorii societatii Izometal Magellan SRL procurorii au mai descoperit ca acestia s-ar face vinovati si de savarsirea infractiunii de bancruta frauduloasa. Din postura de administratori judiciari ai Izometal Magellan SRL, Popescu Emil si Motoi Gogu au incheiat cu Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta Turnu-Severin (RAAN) un contract de fidejusiune solitara antedatat ce a pemis inscrierea la masa credala a SC Izometal Magellan SRL a unei creante din partea RAAN de 423 milioane de lei. Realizat cu complicitatea fostului director al RAAN, Dulcea Gheorge, respectivul document a permis administratorilor judiciari Popescu Emil si Motoi Gogu sa controleze pe nimic, in baza creantei enorme, de 423 milioane de lei, votul in Adunarea Generala a Creditorilor SC Izometal Magellan SRL. Semne de intrebare privind acest contract au fost ridicate si de fostul jurist al RAAN, care a sustinut in fata procurorilor DIICOT ca nu retine sa fi purtat discutii despre semnarea documentului. In mare, prin respectivul contract, Izometal Magellan SRL se obliga sa garanteze lucrarile executate la RAAN de o alta firma, Confort SA. Inscrierea uriasei creante RAAN i-a ajutat pe lichidatorii Izometal Magellan SRL sa controleze Adunarea Creditorilor, care apoi le-a acceptat comisioanele si retributiile.

Interesant este ca aceiasi lichidatori ce si-au platit copiii din averea debitoarei ce o administrau au fost mai apoi implicati in acceptarea unor creante “umflate” in favoarea unor banci comerciale, dar si in vanzarea la preturi subevaluate a unor active detinute de Izometal Magellan SRL.