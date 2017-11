Liceene, pe plantatia iPhoneX

Eleve din China, avand varste intre 17 si 19 ani, au fost constranse sa munceasca 11 ore pe zi la o uzina unde se produce noul telefon al Apple, sub pretextul unor stagii profesionale.

Pentru a raspunde cererii mari pentru iPhoneX, nici o mana de lucru nu este omisa la uzina din Zhengzhou, unde au fost trimise sase eleve. Cele 11 ore pe zi depasesc limita legala de program pentru stagiari, limita care, potrivit legii chineze, este limitata la 40 de ore pe saptamana. Una din eleve a marturisit ca a asamblat pana la 1200 de camere de iPhoeX pe zi. Calvarul tinerelor, al caror caz a ajuns si in presa americana, a inceput in septembrie, cand liceul unde invatau, Zhengzhou Urban Rail Transit School, a trimis aproximativ 3000 de eleve la un antrepozit al unui furnizor Apple, Hon Hai Precision Industry, cunoscut mai bine sub numele de Foxcon.

Aceasta misiune de trei luni a fost prezentata ca o conditie prealabila pentru absolvire. O minciuna, a acuzat Yang (18 ani) care a refuzat sa-si spuna numele de teama represaliilor. ”Liceul ne-a fortat sa muncim. Sarcinile pe care le-am primit nu au avut nici o legatura cu studiile noastre”. Contactata de Financial Times, liceul a refuzat orice dialog. Apple si Foxconn, de partea lor, au recunoscut ca au auzit de cazul unor stagiare care au lucrat numeroase ore suplimentare si au declarat ca vor lua masurile necesare pentru ca aceste cazuri sa nu se mai produca. Ambele companii au dat asigurari ca toatele elevele au consimtit sa lucreze ”desi este adevarat ca nu ar fi trebuit sa munceasca mai mult decat termenul legal”. Foxconn a mers si mai departe estimand ca durata muncii impusa tinerelor constituie o violare a politicii sale.

Surmenajul la care sunt supusi muncitorii chinezi a fost pus in relatie cu numeroasele probleme intalnite in productia telefonului Apple, care au cauzat reportarea lansarii, prevazuta initial pentru luna septembrie. O intarziere care a scazut cu 39% venitul trimestrial al Foxconn. Potrivit unui angajat al Foxconn, uzina din Zhengzhou recurge anual la numerosi elevi, in perioada de plina activitate august-decembrie, cand isi poate si tripla numarul de angajati, sezon in care peste 20.000 de iPhone sunt produse zilnic.