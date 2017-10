„Liberarea” lui Tudorel Toader a ajuns in presa britanica

Dupa ce sute de detinuti au fost eliberati din inchisori, incepand de saptamana trecuta, iar 3349 dintre ei au dobandit dreptul de a primi eliberare conditionata, decizia recursului compensatoriu chiar ca a „depasit asteptarile” ministrului justitiei( „Nu credeam ca impactul va fi atat de mare. Dar este efectul legii”, declara usor resemnat Toader), ajungand in paginile tabloidului The Sun.

„Infractorii sunt ‘aruncati’ de catre instantele romanesti in Marea Britanie si apoi se folosesc de legile Uniunii Europene ca sa ramana aici.(…)Escrocii vin aici ca sa obtina ajutoare legal, sa angajeze avocati care sa blocheze extradarea pe motiv ca celulele standard de doi metri din Romania incalca legile privind drepturile omului din UE”, scrie Nick Parker, completand cu „Interlopi, hoti si jefuitorii de bancomate primesc acordul sa calatoareasca aici in timp ce sunt eliberati pe cautiune” si „Alte tari din UE sunt nervoase pe exportul Romaniei de escroci”. In orice caz, sutii sau springarii care au ispasit pedeapsa in conditii “inumane”(unii au castigat si procese la CEDO) se vor descurca mai bine in Marea Britanie, problema e ce vor pati romanii cu ei si daca va creste infractionalitatea, o intrebare la care ministrul justitiei a raspuns “Nu stiu. Vom vedea”, desi, mai realisti, gardienii penitenciarilor au avertizat ca procentul de recidiva a detinutilor eliberati este de 80 la suta. Joi, in prima zi de la intrarea in vigoare a legii privind recursul compensatoriu, au fost eliberati din inchisori 529 de detinuti, dupa ce deputatii au votat pe 9 mai, cu 175 voturi „pentru”, 85 de voturi „impotriva” proiectul de lege privind recursul compensatoriu.