Liberalii vor explicatii de la Carmen Dan, la Parlament

Reprezentantii PNL s-au hotarat sa o cheme marti la Comisia pentru Aparare din Senat pe social-democrata Carmen Dan, in calitate de ministru de Interne.

Liberalii vor lamuriri in privinta folosirii jandarmilor calare, la manifestatiile de duminica seara.

Convocarea ministrului s-a decis “ca urmare a gravelor pericole create de MAI fata de demonstranti”, a anuntat in prima faza liderul PNL, Ludovic Orban, inainte ca Iulian Dumitrescu sa detalieze contextul in care reprezentantii Partidului National Liberal asteapta lamuriri de la Carmen Dan. “Sa ne spuna si noua cine a luat decizia stupida ca la mitingul de aseara sa vedem jandarmi calare printre manifestanti femei, copii si tot ce ati vazut si dumneavoastra”, a sustinut liberalul aflat in fruntea Comisiei pentru Aparare din Camera Superioara a Parlamentului.