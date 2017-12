Liberalii, tepuiti de ”colegul lui guru Bivolaru”

Lasati de fostul premier tehnocrat cu fundu-n balta in campania din 2016, penelistii nu-l iarta pe Dacian Ciolos.

Anuntul referitor la recenta vizita efectuata in SUA de Dacian Ciolos a captat atentia liberalului Daniel Zamfir. Nu ca urmare a intalnirilor pe care Ciolos sustine ca le-a avut la Departamentul de Stat american, ci din cauza ca Zamfir il suspecteaza pe Ciolos ca a sters-o englezeste in State doar pentru a nu fi nevoit sa raspunda la intrebari legate de tineretea sa integrata in absolutul propavaduit de MISA. ”Uite asa, colegul lui Guru Bivolaru, plecat de pe meleagurile natale sa nu il intrebe lumea cum e cu integrarea in absolut, da si el pe surse ca ar fi fost intr-o vizita extrem de importanta in SUA, ca sa ia OK-ul de la Departamentul de Stat…”, si-a expus Zamfir banuielile pe Facebook. Oparit in continuare de urata figura facuta PNL-ului, in 2016, de fostul premier Ciolos, Zamfir a recunoscut si ca liberalii si-au luat atunci ”mega-teapa” existentei lor politice: ”Mai stie cineva ce s-a ales din fituica aia numita <<Platforma 100>>? Dupa ce noi, cei din PNL, ne-am luat mega teapa, ma gandesc ca e mai greu acum sa gaseasca alti fraieri…”. Ce-i drept, penelistii au atins atunci cele mai inalte culmi ale prostiei, dar sa nu uitam totusi ca n-au spart toate recordurile doar cu mintea lor putina, ci si calauziti indeaproape de Klaus Iohannis.