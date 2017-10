Liberalii se paruiesc si la juniori

Taberele senioriale peneliste si-au bagat coada si in alegerea noilor lideri ai Tineretului National Liberal.

Pentru sefia TNL se bat trei candidati: Mara Mares, Radu Surugiu si Glad Varga. Dupa cum spun liberalii, fiecare dintre cei trei este sustinut de o grupare interna: Mares de Ludovic Orban si ai lui, Surugiu de Mihai Voicu si fostii grei penelisti si Varga de fostii pedelisti carora li s-a alaturat si Cristian Busoi. Iar daca tot sunt implicati greii partidului, congresul TNL de ieri nu a fost lipsit de obisnuitele acuzatii referitoare la incercari de fraudare a votului – operatiune in care fostii penelistii si fostii pedelisti au demonstrat deja ca exceleaza. In cazul concret al TNL, a fost reclamat atat liderul Ludovic Orban, pe motiv ca ar fi sunat personal la liderii unor organizatii cerandu-le sa o voteze pe Mara Mares, cat si presiunile exercitate asupra delegatilor de la filiala TNL Bacau – care ar fi fost amenintati ca vor fi demisi din functiile de consilieri locali detinute daca nu demonstreaza, cu ajutorul fotografierii votului, ca au ales-o pe aceeasi Mara Mares. O duduita care fie vorba intre noi nu a demonstrat pana acum ca are stofa de apriga politiciana ci doar ca este fata lu’ tata Ioan Mares – presedintele PNL Fagaras (in trecut a fost lider al PDL Fagaras) si consilier judetean al PNL, considerat a fi si ”regele cartofilor” in zona.