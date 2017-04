Liberalii se bat ca chiorii pe resturi

Desi PNL-ul este zdrente, liberalii nu dau semne ca lupta pentru redresarea partidului ci prefera sa se incaiere pe scaunele de conducere din filiale.

Ultima batalie de acest gen s-a purtat la Bihor, unde Lucia Varga (fost ministru si presedinte al Organizatiei de Femei a PNL) a incercat sa-l inlature pe Ilie Bolojan (fost secretar general al PNL) din fruntea filialei locale. Desi si-a acuzat adversarul, pe drept, ca a contribuit din plin in calitate de secretar general la esecurile electorale inregistrate de PNL in 2016, ”inrosind” astfel Bihorul si Romania, Varga nu numai ca nu a avut succes, dar a si fost huiduita la scena deschisa de liberalii bihoreni. Care au acuzat-o de minciuna si au trimis-o ”sa se culce” si sa nu-l mai deranjeze pe Bolojan cu prezenta si acuzatiile ei. Ca Lucia Varga a fost huiduita e problema ei si a liberalilor, ca de altfel si realegerea triumfala a lui Bolojan in fruntea acestei filiale. Grav este ca liberalii nu se gandesc nicio secunda sa stea stramb si sa judece drept cauzele care au dus PNL-ul de rapa si sa gaseasca rapid solutii de redresare. Desi figureaza ca principalul partid al opozitiei, PNL practic nu exista. Daca nu s-ar teme cat de cat de protestele stradale, puterea pesedista ar putea face tot ce-i trece prin scufita fara teama de gura opozitiei. O gura ocupata, dupa cum se vede, doar cu injuriile colegiale, nicidecum cu criticarea guvernarii adverse.