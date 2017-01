Liberalii fredoneaza tot refrenul cu MCV

Penelistii par incapabili sa depaseasca esecul inregistrat la alegeri, motiv pentru care si vocea lor de partid de opozitie este etrem de firava.

In loc sa se tina ca raia de actuala putere si sa scoata in vedere punctele ei vulnerabile, liberalii o tin gaia-matu tot cu vechile lor refrene legate de necesitatea apararii Justitiei mioritice de pesedisti. Context in care vechea marota a CSM a fost dezgropata din zapada de Catalin Predoiu. ”Cred ca ridicarea MCV n-ar trebui sa se numere printre prioritatile noului Guvern. Florin Iordache (noul ministru al Justitiei – n.r.) vrea sa «ridice» MCV? Cu ce sa-l «ridice»? Cu amnistia si gratierea? Sau cu <<hacuirea>> legilor si a politicilor penale? Intai trebuie realizate obiectivele MCV, care au stagnat in guvernarea Ponta. Daca ministrul Iordache crede ca ridica MCV-ul mergand cu «nasul» Dragnea la Partidul Socialist European si explicand ca s-a saturat poporul de Justitie, greseste”, sustine Predoiu. Cum berzei chioare ii face Dumnezeu cuib iar PNL a ajuns orb de-a binelea, liberalii au avut norocul de a fi secundati de procurorul general Augustin Lazar. Care, la finalul intalnirii de ieri cu ministrul Iordache, a apreciat si el ca MCV-ul ar trebui pastrat. Dar nu pentru magistratii care deja isi fac datoria, ci pentru politicienii care ”nu ar avea nevoie de o chestiune care sa ii incurce, cum ar fi MCV-ul” atunci cand ”doresc sa-si puna in practica agenda lor”.