Liberalii defecteaza de dragul puterii

Alegerea succesorului lui Sorin Grindeanu in fruntea Consiliului Judetean Timis s-a soldat cu noi tensiuni in PNL, asta dupa ce doi consilieri liberali au votat in favoarea noului sef al CJ, pesedistul Calin Dobra.

Plecarea lui Sorin Grindeanu la Palatul Victoria a impus alegerea unui nou presedinte al CJ Timis in locul sau. Eveniment petrecut zilele trecute, cand consilierii PSD, ALDE, PMP si UNPR l-au intronat in locul lui Grindeanu pe social-democratul Calin Dobra – un parlamentar prospat ales si retrimis de Liviu Dragnea de unde a venit, respectiv in Consiliul Judetean Timis, unde Dobra era consilier pana la alegerile din decembrie. Daca la PSD toate sunt bune si frumoase, nu tot asa stau lucrurile la PNL. Unde liberalii care nu mai cred in steaua partidului incearca sa-si asigure un viitor politic pe cont propriu, asa cum au facut de exemplu cei doi consilieri PNL timiseni care au votat alaturi de PSD la adapostul anonimatului. Gestul a starnit furia primarului Timisoarei, penelistul Nicolae Robu, care nu a ezitat sa-i ameninte pe cei doi colegi ”de joasa speta”, cu excluderea din PNL. “Nu pot aprecia decat drept descalificabila si, desigur, inadmisibila, fapta celor doi consilieri judeteni PNL (…) Gestul celor doi, care au procedat altfel decat au votat joi ca vor face (in sedinta in care PNL a stabilit ca va vota contra alegerii lui Dobra – n.r.) este o proba de neloialitate fata de partid, de lasitate, ipocrizie etc. Vom face tot posibilul sa-i descoperim pe cei de o asemenea joasa speta si sa-i eliminim din randurile noastre”, a tunat Robu pe Facebook. Chiar daca, din punct de vedere moral si politic, Robu are dreptate, problema este ca atata vreme cat PNL nu da semne de trezire astfel de tradari se vor inmulti. Si asta pentru ca nimeni nu accepta sa se sinucida politic doar pentru ca partidul este condus de niste lideri slabi si fara vana, incapabili sa-si asume raspunderea pentru esecul electoral si sa miste lucrurile din punctul mort in care PNL-ul este imobilizat.