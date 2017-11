Liberalii au sesizat Avocatul Poporului referitor la OUG privind Pilonul II de pensii

Reprezentantii PNL s-au adresat din nou Avocatului Poporului, institutia condusa de catre Victor Ciorbea, de aceasta data in privinta Pilonului II de pensii (pensia privata obligatorie).

Concret, liberalii au transmis faptul ca au depus o sesizare in vederea contestarii la Curtea Consitutionala a OUG 82/2017 privind Pilonul II de pensii, motivand, printre altele, faptul ca “decizia Guvernului de reducere a contributiei la Pilonul II de pensii (de la 5,1 la 3,75% din salariul brut) presupune diminuarea sumelor nominale virate la Pilonul II de catre fiecare angajat” si ca sunt aproape 7 milioane de romani – care lucreaza fie in sistemul public, fie in cel privat- care contribuie la acest Pilon.

Va amintim ca aceasta reducere a contributiei este una din masurile incluse in “revolutia fiscala” adoptata de Guvern, prin OUG in cauza, alaturi de trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat.