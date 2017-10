Liberalii anunta ca marti depun o motiune impotriva lui Misa. Si ca pregatesc deja o alta

Conducerea formatiunii liberale, reunita luni in sedinta, a luat unele decizii.

Printre ele si aceea de a se depune, in cursul zilei urmatoare a unei motiuni simple impotriva ministrului Finantelor. Demersul il vizeaza, asadar, pe Ionut Misa si urmeaza sa fie depus de catre grupul parlamentar al PNL de la Senat.

Saptamana viitoare, in schimb, lideralii ar avea in gand sa faca un pas similar la adresa unui alt reprezentant al Cabinetului Tudose. Este vorba despre o motiune ce s-ar dori indreotata catre minsitrul ALDE al Energiei, Toma Petcu. Ludovic Orban a anuntat, la finele sedintei de luni a PNL-ului, faptul ca s-a decis “de principiu elaborarea si depunerea, saptamana viitoare, a unei motiuni impotriva ministrului Energiei, care sa radiografieze dezastrul inimaginabil care exista in domeniul Energiei”.