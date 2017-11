Liber, Puigdemont da cu pietre in Madrid

Presedintele guvernului catalan destituit, Carles Puigdemont, a afirmat ieri ca a plecat in Belgia pentru ca guvernul lui Mariano Rajoy ”pregatea un val de violenta” pentru care el ar fi fost facut responsabil.

Intr-un interviu pentru Catalunya Radio, Puigdemont a afirmat ca guvernul sau a decis el insusi sa se imparta: el si patru consilieri (ministri) plecand in Belgia pentru a internationaliza cauza catalana, in timp ce iar ceilalti au raspuns convocarii justitiei spaniole, care i-a plasat in detentie provizorie. De unde se poate trage concluzia ca fuga-i rusinoasa dar sanatoasa pentru liderul catalan. Iar din ”internationalizarea” independentei catalane, respinsa in corpore de UE, nu va profita decat Puigdemont, care este pe cale sa atraga Belgia si Spania intr-o surda lupta juridica si, destul de probabil, in scandal diplomatic. ”Cred ca nu ne-am inselat. Sunt absolut convins ca statul spaniol pregatea un val de represiune foarte dura, de violente pentru care am fi fost facuti toti responsabili”, a declarat Puigdemont, afirmand ca reprezinta ”un guvern in exil”. Si nici nu a explicat cum plecarea sa in Belgia a evitat producerea violentei in legatura cu care el acuza Madridul ca a planiticat-o. Pe de alta parte, liderul catalan a cerut, ieri, formarea unui front unit pentru alegerile regionale din 21 decembrie din Catalonia. Partidul Democrat european Catalan (PDeCAT) al lui Puigdemont si Stanga Republicana a Cataloniei (ERC) a lui Oriol Junqueras au evocat anterior ideea sa se prezinte la scrutin sub acelasi steag. ”Ideala ar fi o vasta lista regionala a partidelor(…) PDeCAT, CUP, Podemos, ERC, pentru a infrunta impreuna represiunea brutala a statului spaniol”, a spus Puigemont.