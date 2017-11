Leul pierde teren si joi in fata euro

Noi cifre de natura sa ii ingrijoreze pe romanii care au credite in moneda europeana, dar nu numai. Cursul oficial anuntat de Banca Nationala indica o noua crestere a valorii euro, in raport cu leul, in conditiile in care si in ziua precedenta se remarcase o tendinta similara.

Daca miercuri, cursul oficial era de 4.6198 lei/euro, joi BNR-ul a anuntat ca valoarea unui euro e de 4.6279 lei.

Totodata, leul a continuat sa piarda teren si in fata monedei americane. Joi, cursul oficial a fost de 3.9865 lei pentru un dolar USD, in timp ce in ziua precedenta fusese 3.9810 lei.