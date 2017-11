Leul, ingenuncheat din nou de euro

Romanii cu credite in euro – dar nu numai – care sunt la curent cu situatia leului in raport cu euro primesc vesti ingrijoratoare. Totul in conditiile in care leul atinge o noua depreciere semnificativa in raport cu moneda unica europeana.

Valoarea unui euro a ajuns, marti, la 4,6551 lei, un nivel record, in conditiile in care deunazi cursul oficial de schimb, anuntat de Banca Nationala, fusese de 4,6469 lei.

Leul pierde teren, in aceasta zi de 21 noiembrie, si in raport cu dolarul american, cotat marti la 3,9650 lei, fata de 3,9414 lei, cat fusese in prima zi a saptamanii.