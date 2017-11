Leul continua deprecierea in raport cu euro

Leul continua sa piarda teren in fata monedei unice europene, aspect ce ii ingrijoreaza in mod special pe romanii cu credite in euro.

Cursul oficial anuntat de BNR, vineri la pranz, indica faptul ca un euro a ajuns la 4,6390 lei, la doua zile de cand depasise pragul de 4,6 lei.

E de mentionat insa ca leul s-a apreciat usor in raport cu dolarul american, vineri valoarea sa fiind de 3,9803 lei, fata de 3,9865 lei deunazi.