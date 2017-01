Leo de la Strehaia, de la WOWbiz la DNA

”Printul tiganilor” a renuntat pentru scurta vreme la aventuri si petreceri si a rupt in schimb usa DNA-ului, unde a depus un denunt impotriva procurorului-sef al DIICOT Mehedinti, Petre Dovlete.

Surprinzator de serios pentru un personaj ocupat indeobste cu goana dupa muieri si fluturarea teancurilor de bani sub reflectoarele camerelor TV, Leo de la Strehaia il acuza pe procurorul Dovlete de primirea unei mite de un milion de euro. Culmea este ca mituitorii sunt rude cu denuntatorul, mai exact este vorba despre tatal lui Leo si ”unchiul Mitus”. Evenimentul ar fi avut loc in 2012, iar Leo a decis sa dea totul in gat revoltat fiind ca unchiul sau ”dirijeaza din puscarie o afacere la Ministerul Mediului si incaseaza de la minister intre 5-10 milioane de euro pe luna pe acte false”. Evident, gestul civic al lui Leo nu este pe placul familiei, care nu pricepe de ce acesta a lasat fustele si masinile la moda deoparte si se baga in chestii care depasesc limitele WOWbiz. Si cum aici nu va fi de ajuns sa arunce cu bani si sa arunce priviri languroase procurorilor, multi cred ca intrarea lui Leo in tagma denuntatorilor nu-i va aduce ”Printului” nimic bun, ci doar va vaduvi showbiz-ul dambovitean de una dintre piesele sale de rezistenta.