Lenovo Folio, smartphone-ul viitorului

Lenovo Folio este numele celui mai spectaculos prototip de smartphone-tableta pe care chinezii se pregatesc sa-l lanseze pe piata. Gadgetul este primul dispozitiv Lenovo al carui ecran poate fi indoit precum o carte si devine, astfel, foarte usor, un telefon sau o tableta.

Prezentat la Lenovo Tech World, prototipul Lenovo Folio are o ecran OLED flexibil de 7,8 inchi care, din modul tableta, poate fi impaturit si devine, astfel, un smartphone cu doua ecrane, de 5,5 inchi fiecare. In formatul de telefon, Lenovo Folio poate fi folosit pentru a face fotografii de tip selfie, imaginile fiind afisate instantaneu pe ecranul frontal de 5,5 inchi. Gurile rele spun ca Lenovo Folio seamana, ca doua picaturi de apa, cu prototipul Galaxy X, pregatit de sud-coreenii de la Samsung. Potrivit surselor, Galaxy X va beneficia de incarcare wireless, slot microSD si, bineinteles, acumulator flexibil. Acesta care se va incarca la 80% in numai 35 de minute. Daca sud-coreenii vor lansa Samsung Galaxy X, va insemna o adevarata revolutie pe piata smartphone-urilor, similara poate doar cu lansarea primului iPhone.