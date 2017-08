Lenjerie intima inspirata de Harry Potter

Nu stiu daca mai tineti minte, dar Harry Potter, ucenicul vrajitor invata la un colegiu vestit in lumea lor, liceul Gryffindor. Privind imaginile alaturate, nu vi se pare ca ar fi perfecte pentru elevele din ultimul an? Pe sub uniforme, desigur.

O asemenea tinuta, destul de sexy, am zice noi, se poate comanda la un pret promotional de numai 35, 95 de lire sterline, iar pachetul il veti primi la inceputul lui septembrie, inainte sa inceapa scolile, liceele si facultatile. „Tinuta” are si un nume pe masura: „Magical Student Fantasy Lingerie Costume”. Compania ce vinde aceste minunatii erotico-vrajitoresti este mai mult cunoscuta pentru faptul ca livreaza costume de groaza pentru Halloween. 01 mic Lenjeria se poate comanda numai in culorile casei Gryffindor, respectiv rosu si auriu, ceea ce le va supara pe domnitele care ar fi preferat culorile caselor Ravenclaws or Slytherins . Cu toate acestea, exista si o bizarerie: remarcati ca manechinul este aranjat in asa fel incat sa arate ca Harry Potter la figura, si nicidecum cu Hermione, asa cum ar fi fost normal…