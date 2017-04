Lenin, din nou la vedere

Mausoleul lui Vladimir Ilici Lenin a fost inchis timp de doua luni pentru operatiunile „profilactice de rutina” necesare conservarii trupului imbalsamat al fostului lider bolsevic, fondatorul URSS. De astazi poate fi vizitat, spune Serviciul Federal de Protectie, care se ocupa de protocolul si securitatea functionarilor de rang inalt.

Lenin este expus, inca din 1924 in cladirea-simbol din Piata Rosie, iar trupul sau imbalsamat poate fi conservat practic pe perioada nedeterminata, au declarat cercetatorii rusi. Mumia lui Lenin este „tratata” lunar cu diverse solutii chimice intr-o reteta secreta. Dupa un sondaj recent, peste 60% din rusi sunt de acord cu ingroparea lui Lenin, mai ales in urma presiunilor comisiilor pentru drepturile omului, dar si ai unor reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Ruse. La sfarsitul anului trecut, guvernul rus a anuntat ca va cheltui anual 13 milioane de ruble(circa 200.000 de dolari) pentru conservarea trupului imbalsamat al lui Vladimir Lenin. Lenin nu a lasat vreun testament, insa vaduva sa, Nadejda Krupskaia nu a vrut ca sotul sau sa fie mumificat, ci inmormantat alaturi de mama si fratele sau in cimitirul Volkovskoie din Sankt Petersburg. In timpul mandatului sau, fostul presedinte Boris Eltin a incercat sa inchida mausoleul, insa nu a reusit sa-si duca la indeplinire planul.