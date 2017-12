Legile Justitiei: PSD merge pana la capat

Abuzurile procurorilor, gasca denuntatorilor la comanda, procesele pierdute pe banda rulanta de DNA si informatiile legate de santajarea si parti-pris-urile judecatorilor sunt argumente beton pentru modificarea legilor Justitiei. Din pacate, legitimitatea demersului este detonata de balamucul generat chiar de PSD si ALDE in Parlament.

Cazul Portocala si rechizitoriile returnate cu roaba de judecatori ar fi fost suficiente pentru a le inchide gura procurorilor care tipa ca Justitia este violata acum si de cineva strain castei lor. De asemenea, nimeni nu ar fi putut sa protesteze, logic si argumentat, fata de legiferarea raspunderii magistratilor vinovati de erori si excese. In plus, scandalurile care se tin lant in Justitie veneau si ele in sprijinul parlamentarilor. In loc sa profite de tot acest context favorabil si sa taie de la radacina orice excese, politicienii au facut ce stiu ei mai bine: si-au taiat portite de scapare in gardul legislatiei penale, vulnerabilizandu-si astfel singuri tot demersul. Practic, actuala putere si-a urcat in cap pe toata lumea, asta desi foarte multe dintre modificarile propuse sunt nu numai necesare, ci chiar obligatorii. Cu toate protestele, PSD nu cedeaza si este decis (pentru prima oara) sa mearga pana la capat.

Prostia se plateste!

La drept vorbind, PSD-ALDE merita sa si-o ia, cu supramasura chiar, cata vreme nu au fost in stare sa arunce nici macar o privire pe Codurile penale care le-au adus politicienilor atatea necazuri. Coduri adoptate cu ochii inchisi de ”savantii” de la PDL in 2009 si pe care PSD le va lua, luni, la modificat. Asta desi, sub eticheta ”USL”, PSD si ALDE au preluat guvernarea in 2012, respectiv cu doi ani inainte de intrarea in vigoare a codurilor facute pe genunchi de Basescu si ai lui. Cu o majoritate de 70%, USL putea modifica si mama codurilor. In tihna, asezat, democratic – situatie in care trompetele occidentale nu ar fi avut motiv sa sune alarma iar strada nu ar fi avut ce hotii nocturne sa reclame. N-au facut-o, crezandu-se probabil zei intangibili. Au descoperit lacunele legii si abuzurile magistratilor doar dupa ce binomul DNA-SRI i-a spulberat ca pe popice iar acum dau rasol cu speranta ca vor reusi sa redevina ei piua-ntai. Rau este ca prostia parlamentarilor nu o platesc doar politicienii ci si oamenii de afaceri, functionarii, primarii, consilierii si chiar romanii obisnuiti – toti pasibili oricand sa devina victime ale unei Justitii oarbe nu pe motive de echidistanta si echilibru, ci din cauza unor legi prost facute si interpretate si mai prost. Ca si asta trebuie spus: cu atatia magistrati tineri facuti pe puncte si prost instruiti, plus multimea veteranilor din ale caror dosare si-au facut biblioteci intregi ”serviciile”, poti sa dai si mama legilor, ca tot nu ai garantia unei Justitii drepte si corect aplicate.

Ultimul hop

Fara doar si poate, Parlamentul va adopta pana la urma modificarile. Pesedistii sunt decisi iar opozitia este nu numai varza, dar si insuficienta numeric sa se opuna. Adevarata piedica este Cotroceniul, presedintele Klaus Iohannis mai exact. Care s-a declarat deja impotriva schimbarilor aduse legilor Justitiei de actuala putere, prin urmare ramane de vazut daca PSD va avea abilitatea necesara si argumentele forte capabile sa-l convinga pe Iohannis sa cada la pace si sa promulge noile legi.