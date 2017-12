Legile Justitiei: DNA-ul, pus la punct

Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a instituit noi reguli referitoare la organizarea interna a DNA si la accederea procurorilor in aceasta structura.

Conform votului dat ieri in Comisie, in cadrul DNA se pot infiinta servicii teritoriale, servicii, birouri si alte compartimente de activitate dar doar cu avizul Sectiei pentru procurori a CSM, nu numai prin ordinul procurorului sef al DNA, ca pana acum. In plus, parlamentarii au inasprit conditiile necesare accederii procurorilor in DNA, respectiv au majorat vechimea minima necesara de la 6 la 8 ani, au introdus un concurs obligatoriu de admitere (propunere facuta de UNJR si AMR) si au introdus o conditie noua: candidatii sa nu fi fost sanctionati disciplinar.

O sectie de ancheta rezervata magistratilor

Parlamentarii au mai decis si infiintarea unei ”Sectii pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie” in cadrul Parchetului General – serviciu destinat sa preia toate anchetele legate de infractiunile din justitie. Desi denumirea serviciului nu mai vizeaza direct ”infractiunile comise de judecatori si procurori”, asa cum se preconiza initial, scopul a ramas identic. De notat este ca si propunerea infiintarii acestei sectii a venit tot de la UNJR si AMR. Nemultumit s-a declarat a fi procurorul general Augustin Lazar, care spune ca modificarea legilor Justitiei se face in ”conditii improprii” si va avea ca efect ”bulversarea sistemului”. ”Dorinta de a pune sub control Justitia este mai puternica decat ratiunea”, a concluzionat Lazar.