Legi justitie. Procurorul general, despre parghii: “Toate la momentul potrivit. Le pregatim”

Firea, ne mai plimbi mult cu vorba?

News

A trecut un an si jumatate de cand Bucurestiul, prin alegerea Gabrielei Firea ca primar, ar fi trebuit sa se schimbe la fata. Sau macar sa inceapa sa arate a capitala europeana, ca tot se da ea in vant dupa sintagma asta. Nu are nicio sansa, insa, atat timp cat programul de administrare a orasului, propus de ea in campanie, a ramas, in continuare, programul vorbelor gaunoase.