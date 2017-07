Legea vaccinarii: amenzi colosale, refuz doar in scris

Parintii au obligatia de a se prezenta la medicul de familie, chiar daca refuza vaccinarea copilului, caz in care risca sa fie audiati de Comisia judeteana de vaccinare. In caz contrar amenzile ajung si la 10.000 de lei.

„Parintii si celelalte persoane responsabile de cresterea si educarea copilului au urmatoarele obligatii: a) sa asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinarilor complete corespunzatoare varstei in cazul vaccinarilor obligatorii; b) sa se prezinte in cazul in care sunt convocati de Comisia Judeteana de Vaccinare sau a cea a Municipiului Bucuresti”, asa stipuleaza art.68 al proiectului pentru Legea vaccinarii

Drepturi si obligatii

In proiect, sunt specificate si drepturile pe care le au parinti, cum ar fi cel la informare cu privire la beneficiile vaccinarii, dreptul de primi vaccinuri sigure si de calitate sau chiar sa primeasca asistenta in cazul unei reactiile adverse post-vaccinale indezirabile. In articolul 21 al proiectului de lege este mentionat faptul ca „in cazul vaccinarilor obligatorii, consimtamantul pentru vaccinare se prezuma ca fiind dat. Exceptie fac situatiile in care parintii sau persoana responsabila refuza in scris vaccinarea copilului minor”. La intrarea in colectivitate, copilul trebuie sa fie vaccinat obligatoriu impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B. In cazul in care la inscrierea la scoala, copilul nu are toata schema de vaccinare la zi, atunci, parintele trebuie sa prezinte, pana la intrarea in colectivitate, calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii sau adeverinta contraindicatiilor medicale definitive pentru anumite vaccinari, in functie de caz.

Amenzi ca pentru moguli

Parintii care refuza sa se prezinte la medicul de familie, sa se informeze cu privire la beneficiile vaccinarii, pot fi sanctionati avertisment sau cu amenda de la 1.000 la 10.000 de lei, in functie de numarul abaterilor.„Sanctiunile privesc atat ministrul, cat si functionarii din minister, Directii de Sanatate publica, absolut tot lantul de vaccinare, iar ceea ce s-a vehiculat in presa cu privire la faptul ca parintii vor fi amendati pentru faptul ca nu-si vaccineaza copii este inexact. Parintii vor fi amendati in situatia in care refuza sa participe la intalnirea cu grupul de lucru, refuza sa participe la intalnirea cu medicul de familie pentru a fi informati despre vaccinuri. Practic, parintele are dreptul sa refuze dar isi asuma toata responsabilitatea”, a declarat, luni, Florian Bodog, ministrul Sanatatii.