Legea recursului compensatoriu. Peste 500 de detinuti eliberati in prima zi in care s-a aplicat

Sunt peste 500 de persoane care au ajuns din nou la casele lor, dupa ce au parasit detentia, ca urmare a aplicarii recursului compensatoriu.

In cadrul unei dezbateri in cadrul careia s-au avut in vedere, printre altele, masurile ce trebuie luate pe fondul aplicarii a acestei legi privind recursul compensatoriu, ministrul Justitiei a facut publice si primele cifre oficiale, dupa prima zi de cand au intrat in vigoare prevederile actului normativ.

Astfel, s-a aflat ca numai joi, in baza legii care adauga 6 zile considerate a fi fost executate pentru fiecare luna de pedeapsa petrecuta in conditii necorespunzatoare (spatiu extrem de mic la un numar mare de persoane, lipsa luminii naturale etc), au iesit pe portile penitenciarelor 529 de detinuti. “Este mult si pentru orice asteptare a mea. Nu credeam ca impactul (…) va fi atat de mare, dar, sigur, este efectul legii”, a punctat ministrul Toader la evenimentul desfasurat in prima parte a zilei de vineri.

Totodata, oficialul guvernamental a anuntat ca 3.349 de detinuti au dobandit “vocatie la eliberare conditionata”.