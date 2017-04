Lectia pentru incapatanati: Cum se preia fortat ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiara este o institutie cu o functie neclara majoritatii romanilor, dar mult-dorita de coalitia politica victorioasa in decembrie anul trecut. ASF, insa, s-a dovedit „reticenta la nou”. Lucru care i-a cauzat lui Misu.

Capul lui Misu Negritoiu il vor. Il vor atat de mult, incat, ieri, in Parlament acest lucru s-a decis pe baza unor inscrisuri adunate de fosta Putere. Aceasta in conditiile in care Negritoiu s-a dovedit a fi piesa tare a „vechilor structuri” umflate la umbra fostului lider maximo, Ion Iliescu. Acuzat de mai multe ori ca ar fi fost membru activ al Centrului de Informatii Externe, cariera lui Negritoiu are, inainte de Revolutie si imediat dupa, o vitalizare incredibila fiind numit, in 1982, inlocuitor temporar al sefului Agentiei economice romanesti din New York, apoi al sefului Biroului comercial din Los Angeles. In 1984, de parca ar fi fost al mai tare halterofil roman, Misu devine atasat olimpic al Romaniei la Jocurile Olimpice de Vara de la Los Angeles. Dupa Revolutie este recuperat de sistem, ca vicepremier al lui Nicu Vacaroiu (care, la randul lui ocupa o pozitie-cheie si suntem curiosi cat va mai rezista in fotoliu, chiar daca a pus pe tapet cateva afaceri grase, preluate imediat de organele abilitate), e luat ca apartchik la Cotroceni sub umbrela lui Iliescu, apoi devine deputat si boss al ING Romania. Cand sa creada lumea ca se face bancher-apicultor la Cornu (da, Apicornu era a lui), Misu ia de coarne ASF. Aceasta fost sinecura sinecurilor. Pana n-a dat Misu cu mucii in fasole in cazul asigurarilor auto. Semnal numai bun pentru pradatori pentru a se trece la atac. Desi se prinde ca-i vor fonctia, Misu, nu si nu. S-a lipit de fotoliu ca marca de scrisoare. Niste unii, care stiu cu se mananca ASF si considerand situatia de neiertat, il lovesc pe Negritoiu in propriul trecut. Si asa apare uriasul scandal al nationalizarii pensiilor. Cica aruncat in presa si catre clienti de chiar NN, fostul ING. Corecta si atenta, ASF ii arde lui NN o amenda-record. Ca un fel de contraatac al lui Negritoiu. Subtire si usor inutil, cata vreme lucrurile erau deja imputite. Mai mult, ca sa fie limpede pentru toata lumea, Liviu Dragnea, un soi de Voda al coalitiei PSD-ALDE anunta, cu o saptamana inainte de a se discuta treaba in Parlament, ca Misu va fi trimis la culcare. Limpede, ca sa priceapa tot romanul: astfel de functii, precum cele din ASF sau asigurari, vin la pachet cu salarii colosale, din care, cei nou-instalati pot returna sume grase catre „binefacatorii” lor. O varianta de parandarat, ce s-o mai lungim.

Asta a fost tot. O lectie despre cum se asediaza si cucereste o institutie-cetate care nu pricepe ca trebuie sa se supuna noilor stapani. Care au si ei nevoi si visterii de umplut. Si cine, securache sau nu, nu va invata lectia asta, va avea numai de pierdut. Cum scriam si mai sus, ar mai fi o nuca tare pe esichier, dar despre care inca nu stim cum si-a jucat cartile. Ce zici, nea Nicu Vacaroiu, pe sau sub scut, dupa cate ai dat la DNA?