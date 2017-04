Le Pen a tepuit PE cu 5 milioane de euro

Aceasta este suma pe care Parlamentul European o evalueaza ca prejudiciu insemnand salariile care au fost platite fraudulos asistentilor eurodeputatilor Frontului National, sub conducerea lui Marine Le Pen, in perioada 2012-2017.

Aceasta estimare (4.978. 122 de euro) este o ”actualizare” dupa descoperirea a ”noi elemente” in cadrul acestui dosar de angajari fictive in care este implicat principalul rival al lui Emmanuel Macron la presedintia Frantei. Dar suma poate inca ”evolua”, a scris intr-o nota adresata judecatorilor de instructie avocatul PE, Patrick Maisonneuve, arata Afp. O estimare precedenta a Parlamentului, in septembrie 2015, evalua acest prejudiciu potential la 1, 9 milioane de euro. In respectiva nota care a fost transmisa saptamana aceasta, 17 eurodeputati ai FN sunt vizati, intre care si candidatul calificat in al doilea tur al prezidentialelor franceze. ”Constat ca violarea secretului anchetei urmeaza un timing perfect”, a reactionat avocatul lui Le Pen, Rodolphe Bosselut. PE a lansat deja proceduri de recuperare a 1,1 milioane de euro privind sase eurodeputati, intre care si Marine Le Pen (careia i se cer 340.000 de euro), procedura contestata de alesii FN in fata tribunalelor europene. In cadrul anchetei judecatorilor de instructie din Paris, se cauta sa se stabileasca daca partidul a pus in aplicare un sistem pentru a-si remunera angajatii permanenti sau unele cadre cu fonduri publice ale Parlamentului European, facandu-i sa fie remunerati ca asistenti ai eurodeputatilor sai.

Toata treaba e ”politica”

Pana acum, doi asistenti, intre care sefa de cabinet a lui Le Pen la FN, Catherine Griset, au fost inculpati pentru abuz de incredere. Judecatorii de instructie au cerut PE sa-i ridice imunitatea lui Le Pen

care a refuzat sa dea curs unei convocari in vederea posibilei sale audieri pentru abuz de incredere in 10 martie cu privire la salariile achitate lui Griset. Marine Le Pen a negat orice neregula, denuntand ”un razboi politic” instrumentat impotriva ei.