Le-a cumparat servitorilor o casa de 41 de milioane de dolari

Familia regala a Qatarului a achizitionat de curand a treia proprietate din New York, casa ce va fi folosita pentru doar de slujitorii loiali. Locuinta de 10.400 de metri patrati a costat 41 de milioane de dolari.

Potrivit presei locale, familia regala a cumparat casa deoarece se afla in apropierea celorlalte doua proprietati aflate in posesia lor. Casa fost renovata in ultimii 10 ani de designerul de interioare Daniel Romualdez si a fost proiectata initial de Henry Allan Jacobs; aceasta se afla intr-unul dintre cele mai populare zone rezidentiale din Manhattan. Locuinta are cinci etaje plus un subsol, iar spatiile exterioare includ o gradina generoasa de 500 mp, o terasa in afara dormitorului principal si o terasa pe acoperis amenajata, cu o bucatarie de 922 mp, cu vedere la Central Park. De asemenea, exista cinci dormitoare, cinci bai complet renovate, o sala de mese, bar / club, biblioteca, bucatarie, sala de gimnastica, sala de masaj si sala de joaca.