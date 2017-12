Lazar: se pare ca dorinta de a pune sub control Justitia este mai puternica decat ratiunea

Intrebat cu privire la cele intamplate deunazi la Camera Deputatilor, in speta votarea pe articole la Legea 303/2004, cea privind statutul magistratilor, fara dezbateri, procurorul general a avut o reactie categorica.

Lazar a subliniat, o data in plus, si faptul ca nu s-au facut studii de impact in privinta modificarilor ce se intentioneaza a fi aduse legilor Justitiei. “Nu as putea caracteriza activitatea Camerei Deputatilor, dar va pot spune un singur lucru – modificarea legilor Justitiei in contextul in care il vedem cu totii, in aceste conditii improprii si fara sa avem studii de impact cu referire la rezultatele care s-ar produce, va bulversa, in mod sigur Justitia romana. Acest lucru se vede ca catre orice persoana de buna credinta, nu trebuie sa fie mare jurist pentru a intelege aceste lucruri, dar se pare ca dorinta de a pune sub control Justitia este mai puternica decat ratiunea”, a conchis Lazar, la sosirea la Consiliul Superior al Magistraturii.