Lazar marcheaza: Dragnea si Tariceanu, eliminati

Dupa o matura chibzuinta, procurorul general a decis sa deschida o ancheta pe baza dezvaluirilor facute de Dan Andronic cu privire la prezidentialele din 2009. Conform procedurilor legale, deschiderea unui dosar blocheaza infiintarea unei comisii parlamentare care sa ancheteze aceleasi fapte.

Decizia de deschidere a unui dosar inseamna de fapt ca Lazar vrea sa taie elanul liderilor actualei puteri PSD-ALDE de a-i ancheta ei personal pe Codruta Lazar, Florian Coldea, George Maior, Gabriel Oprea etc,. in cadrul unei comisii parlamentare special infiintate in acest scop. Si asta chiar daca gestul il pune pe Augustin Lazar in conflict direct cu Liviu Dragnea, care nu mai prididea cu doar o seara inainte sa acuze atitudinea ”aroganta si sfidatoare” de care da dovada procurorul general.

Pesedistii incearca sa reziste pe metereze

”Asta mi se pare un abuz al parchetului si o smecherie. Lazar e un smecher. Il cunosc de mult timp. E o smecherie sa blocheze comisia. Ne invita pe toti ca sa o ingroape”, a comentat Victor Ponta, la auzul initiativei Parchetului General. De aceeasi parere este si colegul sau de partid Serban Nicolae, care insa refuza sa se dea batut. “Ancheta penala este ancheta penala, se desfasoara in conformitate cu dispozitiile procedurale de catre organele de ancheta. Ancheta parlamentara este specifica Parlamentului si stim ce avem de facut astfel incat sa nu ne suprapunem activitatile si nici sa ne arogam competente specifice altei autoritati. Din punctul meu de vedere, chiar daca s-a facut ca un gest disperat la atatea saptamani de la declaratiile lui Dan Andronic si de la atatia ani de la primele semnale legate de potentiale fraude, nu inseamna ca vom bloca activitatea comisiei de ancheta”, sustine Nicolae, care este si presedintele Comisiei juridice a Senatului. Cum insa toate anchetele parlamentare s-au oprit automat odata cu deschiderea unui dosar penal (vezi si ultimul caz celebru, Comisia Nana), ramane de vazut cum si daca parlamentarii vor reusi sa-si tina in viata Comisia pe care Lazar a avut grija sa o omoare din fasa.