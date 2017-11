Lasata Secului pentru Postul Craciunului

Ne apropiem tot mai mult de momentul in care, ca in fiecare an, sarbatorim cu mare bucurie Nasterea lui Hristos.

Insa pana la acel moment, va amintim ca in aceasta seara de marti se lasa sec pentru Postul Nasterii Domnului, sau al Craciunului cum mai este el cunoscut. Ceea ce inseamna ca din ziua urmatoare persoanele care tin post nu vor mai manca deloc carne, oua, lapte sau derivate din aceste produse.

Perioada de post incepe, asadar, miercuri, pe 15 noiembrie si se incheie pe 24 decembrie, adica in Ajunul Craciunului. Credinciosii ortodocsi obisnuiesc sa posteasca, timp de 40 de zile, pentru a se pregati, sufleteste si trupeste, pentru marea sarbatoare a Ortodoxiei. In tot acest interval, crestinii care postesc au zile in care pot manca peste sau produse din peste, zile marcate clar in calendarul ortodox. Si incearca sa se preocupe, pe langa latura alimentara, si de cea sufleteasca, in sensul in care se straduiesc sa faca fapte bune sau sa se roage mai mult.