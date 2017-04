Larva mancatoare de plastic, salvarea mediului

Mai precis devora polietilena, unul din cele mai rezistente materiale plastice utilizate pentru numeroase ambalaje, care se acumuleaza in special in oceane.

”Deseurile din plastic reprezinta o problema mondiala de mediu, in special polietilena, foarte dificil sa fie degradabila natural”, explica Federica Bertocchini, specialist la Centrul spaniol de cercetari naturale, care a descoperit larva in cauza, care este de fapt cea a unei specii de fluture foarte raspandita (Galleria mellonella). In fiecare an, 80 de milioane de tone de polietilena sunt produse in lume. Apicultor amator, Bertocchini a descoperit ca larva, care este un parazit al stupilor, se hranea cu plasticul in care a depozitat ceara infestata de aceste larve. Alte observatii au ararat ca o suta de astfel de larve pot degrada o punga de plastic de supermarket, in 12 ore putand consuma 92 miliagrame de plastic, ceea ce este considerabil, spune cercetatoarea. Observatiile au aratat ca larva nu numai ingereaza plasticul dar il si transforma cu ajutorul unei substante din glandele salivare, o viitoar etapa fiind identificarea acestui proces molecular si izolarea enzimei responsabile de acest proces pentru a o produce la scara mare cu ajutorul biochimiei. Lasat in natura, plasticul se descompune intr-o suta de ani, proces care poate dura, in cazul materialelor mai rezistente, chiar 400 de ani.