Lant uman pentru salvarea a doua surori

Gest impresionant pe litoralul romanesc: salvamari si turisti au format un lant uman pentru salvarea a doua surori care au fost luate de valuri.

Cele doua adolescente, de 15, respectiv 16 ani, au intrat sa faca o baie in mare, pe o plaja din Eforie Nord, desi fusese arborat steagul rosu care interzice scaldatul. Din cauza valurilor mari si a curentilor puternici, ele nu au mai putut sa se intoarca la mal, dar au fost vazute de alti oameni care se aflau si ei in acel moment in apele marii si care le-au sarit in ajutor. Imediat, salvamarii au sarit in apa si odata cu ei zeci de turisi au venit dupa ei sa-i sprijine. In cele din urma, un salvamar a reusit sa le prinda pe surori si, cu ajutorul turistilor, fetele au fost aduse la mal, speriate dar tefere. Una dintre ele a fost transportata la Spitalul Judetean Constanta, medicii spun ca va supravietui. In acest sezon, 20 de oameni au murit inecati pe litoral, dintre care 8 in Eforie Nord. In continuare turistii ignora din teribilism avertismentele salvamarilor, dar si pentru ca nu sunt sanctionati, asa cum se intampla in Franta, Italia, Spania sau Portugalia.