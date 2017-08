Lant uman pe litoralul romanesc, pentru salvarea a doua persoane (VIDEO)

A fost o adevarata mobilizare de forte, miercuri, pe o plaja din statiunea Eforie, in ajutorul unor persoane aflate in apa si care aveau nevoie de ajutor.

De pe plaja, cineva a filmat lantul uman format la cativa metri de la mal, iar imaginile, postate pe pagina de Facebook Eforie Online, vin si cu o explicatie pentru aceasta mobilizare: “pentru salvarea a doua surori din valurile imense de astazi”. De altfel, din inregistrare se vede si un salvamar care se indreapta in larg catre locul in care se afla grupul de oameni.

Multi au remarcat, in acest context, faptul ca desi nu au fost deloc putine datile in care turistii aflati pe plaja au fost sfatuiti sa tina cont de avertizarile transmise prin intermediul steagurilor arborate la punctele salvamarilor aflati pe plaja, au fost suficienti aventurieri care au ales sa intre in apa marii, chiar daca era agitata, iar valurile si curentii puternice. Din pacate, au fost peste 15 cazuri de persoane care si-au pierdut viata pe litoral, de la inceputul actualului sezon estival.



sursa foto/video: Facebook/ Eforie Online